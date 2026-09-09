Washington acusa a gigantes chinos de IA de robar los modelos de empresas estadounidenses

Washington acusó el martes a los principales laboratorios chinos de inteligencia artificial, entre ellos DeepSeek y Moonshot AI, de robar sistemáticamente las capacidades de los modelos estadounidenses, en medio de la carrera por la supremacía tecnológica entre ambos países.

Este aviso de la agencia de ciberdefensa de EE.UU. se da antes de una reunión prevista para este mes entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca, en la que la IA se anticipa como un tema importante de discusión.

Esto se suma a varias acusaciones previas de robo de IA por parte de China, formuladas por el gobierno y compañías de EE.UU.

Señalan al gigante asiático de usar un proceso conocido como "destilación", que consiste en entrenar un modelo de IA para que imite los resultados de otro más grande y capaz.

El método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero Washington afirma que las empresas chinas lo han implementado a gran escala para copiar ilícitamente los sistemas estadounidenses.

"Las empresas de inteligencia artificial (IA) con sede en China están llevando a cabo una extracción sistemática de funcionalidades y capacidades exclusivas de los modelos de las empresas de IA estadounidenses", se lee en el aviso del martes.

Lo están haciendo "a través de campañas de destilación de conocimiento a escala industrial que constituyen el núcleo —y no solo un complemento— de su estrategia de desarrollo de IA", añadió el documento.

Detalló cómo DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI presuntamente utilizaron millones de intercambios y solicitudes para robar las capacidades de modelos estadounidenses de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

La AFP se puso en contacto con las empresas chinas, excepto con StepFun, a la que no se pudo localizar de inmediato. Moonshot AI se negó a hacer comentarios.

Estas acciones, llevadas a cabo "probablemente con el conocimiento del gobierno chino", han tenido lugar al menos desde finales de 2024, según el informe.

Trump se encuentra bajo presión para responder al creciente éxito de los modelos de IA chinos, que muchas empresas prefieren a las versiones estadounidenses de Anthropic o OpenAI, más potentes pero también más costosas.

En julio Pekín acusó sin embargo a la IA estadounidense de utilizar ejemplos chinos para entrenar sus modelos.