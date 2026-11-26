Washington aprueba la venta de material de mantenimiento para cazas F-16 ucranianos
El gobierno estadounidense anunció el miércoles que aprobó la venta de piezas de repuesto para el mantenimiento de los cazas F-16 usados por el Ejército de Ucrania en una compra de 622...
El gobierno estadounidense anunció el miércoles que aprobó la venta de piezas de repuesto para el mantenimiento de los cazas F-16 usados por el Ejército de Ucrania en una compra de 622 millones de dólares pagados por países europeos.
Ucrania usará fondos que provienen de "Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega para esta compra", y "ninguna financiación estadounidense estará asociada a esta transferencia", insistió el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
"El gobierno ucraniano solicitó comprar un lote de mantenimiento para los F-16", dice el texto.
A inicios de octubre, el diario estadounidense Wall Street Journal reportó que la "mayor parte" de los F-16 que se usan en Ucrania estaban fuera de servicio por una inspección obligatoria.
La diplomacia ucraniana lo había desmentido y afirmó que seguía utilizando "de forma intensiva" sus F-16, de fabricación estadounidense y suministrados por sus aliados occidentales desde 2024.