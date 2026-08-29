Washington expulsa de EE.UU. a polemista británico de extrema derecha

El polemista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos, que ha alabado las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses, fue deportado a Reino Unido, anunció el gobierno de EE.UU. el sábado.

Después de ser capturado el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, fue deportado al día siguiente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado a la AFP.

Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero excedió el periodo de estancia autorizado y el 22 de julio recibió una orden definitiva de expulsión, por no presentarse a una audiencia sobre su situación, agregó el Departamento.

El comentarista de 41 años saltó a la fama hace una década, presentándose como un activista gay defensor de la libertad de expresión y enemigo de la "corrección política". Ha sido acusado de ser racista y misógino.

Yiannopoulos expresó su apoyo a la ofensiva de Trump contra la inmigración. En septiembre de 2025 pidió en X la "inmunidad total" para los agentes del ICE en el ejercicio de sus funciones.

Apoyó a Trump durante la campaña electoral de 2016, aunque más recientemente ha sido crítico del líder estadounidense.