Washington pide una "desescalada" por parte de Etiopía y Eritrea

Estados Unidos instó el miércoles a Etiopía y Eritrea a buscar una "desescalada", ante el temor de una guerra entre los países vecinos del Cuerno de África.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó en una llamada telefónica con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que "todos los países en el Cuerno de África deben respetar la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos y evitar incursiones transfronterizas", según un comunicado de su oficina.

Eritrea, una antigua provincia etíope que obtuvo su independencia en 1993, mantiene relaciones muy tensas con Etiopía. Ambos se acusan mutuamente de intentar desestabilizar sus países.

Entre 1998 y 2000 libraron una guerra por disputas territoriales que dejó decenas de miles de muertos.

"El secretario apoya una desescalada por parte de todos los actores", dijo el Departamento de Estado. "La única solución sostenible a las tensiones internas y externas se logra mediante el diálogo y la participación, tal como se acordó en el marco de paz entre Etiopía y Eritrea de 2018".

Las fuerzas federales etíopes y sus aliados se están aproximando a una ciudad cerca de la frontera con Eritrea, informaron el miércoles un comandante de una milicia progubernamental y un residente.

Miles de soldados eritreos fueron desplegados la semana pasada, según una fuente de seguridad, en Tigré.

La región septentrional rebelde de Etiopía hasta entonces había estado gobernada por el Frente de Liberación del Pueblo del Tigré (TPLF). El grupo se alzó de nuevo en armas el mes pasado contra las fuerzas federales etíopes en el norte del país.

Rubio subrayó que "la región no puede soportar más conflictos", dijo el Departamento de Estado.