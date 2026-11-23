El Washington Spirit anunció este lunes la salida del entrenador español Adrián González solo dos días después perder su tercera final consecutiva de la liga de fútbol femenino de Estados Unidos (NWSL).

El Spirit, liderado en el campo por la estelar Trinity Rodman, se le escapó de nuevo el trofeo de campeón de la NWSL el sábado al caer en casa 2-1 frente al Kansas City Current.

González "ha dirigido al equipo con elegancia y profesionalismo, y ha hecho una contribución duradera a este club", le reconoció en un comunicado la presidenta de Operaciones del Spirit, Haley Carter.

"Todas las partes consideran que es necesario un cambio de liderazgo para aprovechar ese éxito y alcanzar nuestros objetivos deportivos a largo plazo", señaló.

La del sábado fue la tercera final perdida de forma consecutiva por Washington. En las dos últimas González estuvo al mando como entrenador principal, mientras que en 2024 ejerció de asistente de su compatriota Jonatan Giráldez.