Wembanyama, "con ganas de revancha" en la nueva temporada de la NBA

La estrella francesa Victor Wembanyama dijo este lunes que afronta la nueva temporada de la NBA junto a los San Antonio Spurs con espíritu de revancha, después de perder las Finales contra los New York Knicks en junio.

Wemby estuvo deslumbrante en su tercera campaña en la liga de baloncesto de Norteamérica. Llevó a una plantilla joven e inexperta hasta las puertas del título, tras superar brillantemente sus primeros playoffs.

"Hay grandes expectativas alrededor de nosotros, nos enfrentaremos cada noche a cada equipo en su mejor versión, nadie se sorprenderá ya por nuestro rendimiento", lanzó el fenómeno francés de 22 años.

"Por supuesto, está ese espíritu de revancha" tras la derrota por 4-1 en las Finales contra los Knicks, que ganaron su primer título desde 1973, agregó.

Wemby reconoció que el revés ante el quinteto neoyorquino le dejó secuelas, con "algunas noches en blanco" y pensamientos que lo perseguían y le impedían dormir.

Pero "solo hay que aceptarlo y seguir adelante. No queremos escondernos de nada, hay que enfrentar esas emociones", añadió en el centro de entrenamiento de los Spurs en San Antonio, Texas.

El francés afirmó estar "en la mejor forma posible" para encarar la nueva temporada de la NBA, que comienza el 20 de octubre.

"Tengo la sensación de que estamos donde nos corresponde. Ya era lo que sentía a medida que avanzaba la temporada pasada", afirmó.

Piedra angular de los Spurs en su intento de conquistar el sexto título de la NBA, Wemby viene de un curso muy sólido, con una media de 25 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 asistencias y 3,1 tapones por partido.

Pero se enfrenta a un nuevo desafío: demostrar que su talento sobrenatural puede convertirse en norma y llevar a la franquicia texana a su primera corona desde 2014.

"Una gran parte del aprendizaje es ganar. Lo que me falta ahora sigue siendo experiencia, pero es cierto que he ganado mucha en estos últimos meses", deslizó el gigante de 2,24 metros de estatura.

Lo que me falta ahora sigue siendo experiencia