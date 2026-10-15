Wembanyama y los Spurs dominan la tradicional encuesta previa a la temporada NBA

Los San Antonio Spurs aparecen como favoritos al título y su superestrella Victor Wembanyama al premio MVP en la tradicional encuesta anual entre los mánagers de los 30 equipos de la NBA, publicada este jueves.

El 50% de los ejecutivos, que no podían votar por su propio equipo, se decantaron por los Spurs como campeones de la temporada 2026-2027, que se pone en marcha el 20 de octubre.

Tras la franquicia texana, vencida en las pasadas Finales por los New York Knicks, aparecen los Oklahoma City Thunder con un 43% de los sufragios.

Los Knicks y los Philadelphia 76ers, reforzados con LeBron James y Jaylen Brown, también obtuvieron votos en esta pregunta, una de las 48 que conformaron la encuesta.

El año pasado, Oklahoma City obtuvo el primer lugar entre los favoritos con el 80% de votos.

En cuanto a jugadores, el francés Wembanyama encabezó ocho de las categorías, incluida la del Jugador Más Valioso (MVP) con un 77% de votos, seguido del serbio Nikola Jokic (Nuggets) y el estadounidense Anthony Edwards (Timberwolves) con el 10% y el 7% respectivamente.

Wembanyama, de 2,24m de altura, también fue escogido como el jugador con el que los mánagers querrían comenzar una franquicia, con un récord del 93% de votos.

El pívot de 22 años es considerado también favorito a revalidar el premio al Jugador Defensivo del Año.