William Contreras, tercer venezolano en recibir el MVP de la Serie Mundial

William Contreras se convirtió este miércoles en el tercer beisbolista venezolano en obtener el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, con una actuación clave para que los Cerveceros de Milwaukee alcanzaran el primer título de su historia.

El receptor, de 28 años, brilló tanto en ataque como en defensa en este rotundo triunfo de los Cerveceros en el Clásico de Otoño ante los Rays de Tampa Bay por un global de 4-1.

"Estoy muy orgulloso, no sé ni qué decir", afirmó un emocionado Contreras al recibir el galardón tras el triunfo decisivo de Milwaukee, este miércoles, por 4x1.

"No tengo palabras para decir lo que siento, sólo agradecer a mis compañeros. Adoro este juego", alcanzó a decir sobre el escenario del Tropicana Field de San Petersburgo (Florida).

El pelotero de Puerto Cabello, al que apodan "Wild Bill", ya había sido campeón en 2021 con los Bravos de Atlanta, el equipo desde el que aterrizó en Milwakee dos años después.

Este miércoles elevó su segundo segundo título diez años después de que su hermano mayor, Willson Contreras, se coronara también campeón con los Cachorros de Chicago.

- Una doble amenaza -

Contreras, elegido esta temporada para su tercer Juego de las Estrellas, logró varios hitos a lo largo de esta Serie Mundial.

En el cuarto partido, el martes, se convirtió en el primer receptor en 42 años que sacó a cuatro corredores en intentos de robo en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño.

Además de ser la mente detrás del plato de Milwaukee, el venezolano también tuvo un destacado rol en la ofensiva, con ocho hits y cuatro carreras remolcadas en los cinco partidos de la Serie Mundial.

Contreras toma el testigo de otros dos venezolanos designados MVP anteriormente.

Pablo Sandoval abrió el camino para el país sudamericano cuando lideró el triunfo de los Gigantes de San Francisco en la Serie Mundial de 2012 y Salvador Pérez guiando al éxito a los Reales de Kansas City en 2015.

Contreras, al igual que su compatriota Jackson Chourio, culminó un año mágico después de que ambos ayudaran también a Venezuela a ganar su primer Clásico Mundial de béisbol en marzo en una final ante el local Estados Unidos.

- Diez últimos ganadores del MVP de la Serie Mundial:

2026 - William Contreras (VEN/Cerveceros de Milwaukee)

2025 - Yoshinobu Yamamoto (JPN/Dodgers de Los Ángeles)

2024 - Freddie Freeman (USA/Dodgers de Los Ángeles)

2023 - Corey Seager (USA/Rangers de Texas)

2022 - Jeremy Peña (DOM/Astros de Houston)

2021 - Jorge Soler (CUB/Bravos de Atlanta)

2020 - Corey Seager (USA/Dodgers de Los Ángeles)

2019 - Stephen Strasburg (USA/Nacionales de Washington)

2018 - Steve Pearce (USA/Medias Rojas de Boston)

2017 - George Springer (USA/Astros de Houston)

-- Jugadores con múltiples premios MVP:

1. Corey Seager 2 (2020 y 2023)

. Reggie Jackson 2 (1973 y 1977)

. Bob Gibson 2 (1964 y 1967)

. Sandy Koufax 2 (1963 y 1965)