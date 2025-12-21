Williams conecta con Moore para conseguir triunfo en tiempo extra para Bears 22-16 ante Packers

CHICAGO (AP) — Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 46 yardas a DJ Moore en tiempo extra, y los Bears de Chicago superaron un déficit de diez puntos al final del último cuarto el sábado por la noche para una victoria de 22-16 sobre los Packers de Green Bay, que quedaron sin su quarterback Jordan Love por una conmoción cerebral.

Los Bears (11-4) ampliaron su ventaja en la NFC Norte a un juego y medio sobre los Packers (9-5-1) con dos partidos por jugar y se vengaron de una derrota en Lambeau Field dos semanas antes. Fue la sexta victoria de Chicago esta temporada después de ir perdiendo en los últimos dos minutos y la más increíble: Green Bay tenía una probabilidad de victoria del 99%.

Chicago se acercó a su primer viaje a la postemporada desde 2020 con una rara victoria en la rivalidad más antigua de la NFL. Contando los playoffs, los Bears tienen un récord de 7-30 contra Green Bay desde 2008. Asegurarían un lugar en los playoffs si el viejo enemigo Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers vencen a los Detroit Lions el domingo.

Williams completó 19 de 34 pases para 250 yardas y dos touchdowns. Los Bears ganaron su sexto partido consecutivo en casa desde una derrota en el inicio de temporada contra Minnesota.

Love lideró dos series de gol de campo y completó ocho de 13 pases para 77 yardas antes de lesionarse.

Willis completó nueve de 11 para 121 yardas y un touchdown. Romeo Doubs tuvo 84 yardas y una recepción de touchdown.

