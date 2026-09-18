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LA NACION

Xander Bogaerts impulsa un segundo inning de 7 carreras y Padres vencen 9-2 a Rockies

El catcher de los Padres de San Diego Ethan Salas observa su jonrón de dos carreras en la quinta ent
El catcher de los Padres de San Diego Ethan Salas observa su jonrón de dos carreras en la quinta ent

DENVER (AP) — Xander Bogaerts conectó un jonrón y un triple impulsor durante una segunda entrada de siete carreras para ayudar a los Padres de San Diego a vencer el jueves por 9-2 a los tambaleantes Rockies de Colorado.

A Bogaerts le faltó un sencillo para completar el cuarto ciclo en la historia de los Padres; tuvo dos oportunidades, pero se ponchó mirando en la sexta entrada y abanicando para abrir la novena.

Su gran actuación formó parte de una tarde de 15 imparables para los Padres, que ganaron tres de cuatro a Colorado; San Diego se colocó cuatro juegos por delante de Arizona, que no jugó, por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Michael King (12-9) se asentó después de permitir un triple abriendo el juego a Jake McCarthy y un sencillo impulsor de Connor Norby; King lanzó seis entradas y permitió dos carreras en su 31ra apertura de la temporada, la mayor cifra del cuerpo de lanzadores.

Tanner Gordon (1-5), de Colorado, permitió 10 hits y siete carreras en tres entradas.

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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