"Ya era hora": votantes demócratas celebran resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU

Los votantes demócratas celebraban el miércoles en todo Estados Unidos los resultados de las elecciones de mitad de mandato que superaron sus expectativas más optimistas.

Después de dos años de control republicano de la Casa Blanca y del Congreso, muchos describieron una sensación de euforia, incluso mientras se preguntaban si aquellos a quienes acababan de elegir serían capaces de cumplir.

Míchigan

"Creo que fue extraordinario, ya era hora", declaró a la AFP el instructor de armas Dexter Mitchell, de 55 años, en el centro de Detroit, al mencionar el impacto del costo de vida y el precio de la gasolina.

Míchigan, que apoyó al mandatario Donald Trump en 2024, eligió a los demócratas Abdul El Sayed, el primer senador musulmán del país, y a Jocelyn Benson como gobernadora.

La campaña de El Sayed fue muy reñida luego de que los republicanos lo acusaran reiteradamente de tener vínculos con yihadistas.

"Sé que mucha gente le pidió que condenara a los Hermanos (Musulmanes)", dijo Mitchell, un afroestadounidense.

"¿Por qué no le pedimos al Partido Republicano ni a ningún otro partido que denuncie a los grupos de odio, que denuncie al Ku Klux Klan, que denuncie el nacionalismo blanco?", se cuestionó.

Maine

En Maine, el demócrata Troy Jackson desbancó a la republicana Susan Collins, senadora desde 1997, cuyo atractivo para independientes y demócratas se desvaneció a medida que surgía una brecha entre su retórica moderada y su historial de votaciones.

Los derechos reproductivos estuvieron en primer plano para muchos: los votos de Collins para confirmar a jueces conservadores durante el primer mandato de Trump fueron un factor clave en la anulación en 2022 del fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho nacional al aborto.

"Ella ha estado ahí durante 30 años, y en el pasado se ha enfrentado a oponentes bastante débiles, y este ha sido el más fuerte con el que se ha encontrado en la era posterior a Roe contra Wade", dijo Sean Banks, gerente de banco de 33 años en Portland.

"Anoche casi no dormí, me desperté hoy y sentí una sensación de esperanza, felicidad y ligereza renovadas", contó Emma Dutremble, de 26 años, que trabaja en ventas. "Hoy, de verdad me siento orgullosa de ser estadounidense".

Jackson entró tarde en la contienda después de que la candidatura del productor de ostras Graham Platner terminara en medio de acusaciones de agresión sexual.

"Mi voto fue más un voto en contra de Susan que a favor de Troy Jackson", admitió Dutremble.

Texas

Texas dio algunos de los mayores sobresaltos de la noche, donde los electos senador James Talarico y gobernadora Gina Hinojosa están listos para convertirse en los primeros demócratas en sus cargos desde la década de 1990.

Hinojosa, que derrotó al republicano Greg Abbott, quien llevaba tres mandatos, será la primera gobernadora latina de Texas.

"Estoy impactado, hermano, pero de verdad creo que la gente quiere un cambio", dijo Waseem Limbada, empresario de Dallas que solía votar por el Partido Republicano, pero que se ha desilusionado.

"Simplemente ya no parece que nuestro gobierno nos represente, y la gente está muy molesta por eso", explicó Evan Fisher, trabajador del sector financiero.

"No puedes hacer campaña con una cosa y luego hacer exactamente lo contrario. 'No a las guerras en el extranjero' y luego resulta que vamos a ir a la guerra", añadió.

Washington

La capital estadounidense carece de estatus de estado y elige a un delegado sin derecho a voto en el Congreso, lo que convierte ese sufragio en algo simbólico.

Pero Washington se ha visto afectada por las acciones del gobierno, que han incluido patrullas de la Guardia Nacional, un intento de cambiar el nombre del Kennedy Center y una presión sobre la alcaldesa para que rebautice la plaza Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

"Me siento increíble, este es un día tan extraordinario, estoy tan feliz, ahora mismo estoy en las nubes, charlando con la gente en el metro", dijo con entusiasmo Liliana Covington, asistente ejecutiva de 33 años.

Pero como los demócratas no lograron una mayoría calificada capaz de bloquear vetos, el estudiante de derecho Ben Neyer se considera más cauteloso.

"Soy reacio a creer que vayan a ser realmente tan influyentes; tendremos personas que podrán impulsar cambios, pero hasta que no empiecen a verse resultados y las cosas comiencen a cambiar, sigo siendo un poco escéptico", confesó.