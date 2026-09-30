Yankees, Bravos y Medias Blancas arrancan con victorias en los playoffs de la MLB

Con dos jonrones de Ben Rice y una actuación formidable del lanzador Cam Schlittler, los Yankees de Nueva York aplastaron este martes 9-0 a los Medias Rojas de Boston en el inicio de la postemporada de las Grandes Ligas, donde también ganaron los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago.

Rice conectó un jonrón con bases llenas y otro solitario para los neoyorquinos, mientras que Schlittler ponchó a 10 bateadores en una actuación de 6,1 entradas sin permitir carreras.

Con la victoria, los Yankees tomaron ventaja de 1-0 en su serie de comodines de la Liga Americana, al mejor de tres partidos. El ganador del emparejamiento se enfrentará a los Rays de Tampa Bay en la ronda divisional.

Nueva York consiguió la victoria pese a la ausencia de su estrella Aaron Judge, quien se perdió el encuentro por una lesión en la pantorrilla.

"Estoy encantado de que la pelota saliera del parque y permitiera anotar cuatro carreras", declaró Rice sobre su cuadrangular con bases llenas.

"Esto es lo que sueñas: un partido de playoffs entre los Yankees y los Medias Rojas en Nueva York".

Riley sentencia para Atlanta

Con un jonrón de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada, los Bravos de Atlanta consiguieron más temprano una victoria 5x3 sobre los Phillies de Filadelfia.

Atlanta arranca con un 1-0 a su favor en esta serie de comodines en la Liga Nacional.

El ganador se enfrentará en la ronda divisional a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de la Serie Mundial.

Cuando el tablero marcaba 3-2 a favor de Filadelfia, Michael Harris conectó un sencillo y avanzó a segunda tras un pelotazo a Ozzie Albies.

Con dos outs, Riley castigó un lanzamiento del relevista dominicano Jhoan Durán y envió la pelota a las gradas del jardín derecho para sentenciar la remontada.

"Significa mucho. He luchado todo el año por estos muchachos y por esta ciudad. Poder finalmente responder por ellos en un momento así es enorme", declaró Riley, de 29 años.

"Esto no ha terminado, pero es un buen comienzo", afirmó.

Atlanta, que ganó la División Este de la Liga Nacional con seis partidos de ventaja sobre Filadelfia, se impuso a los Phillies en nueve de los 13 enfrentamientos de la temporada regular.

El segundo partido de la serie se disputará el miércoles en Atlanta, donde los Phillies necesitan ganar para evitar la eliminación.

Medias Blancas dominantes en Houston

En el primer turno, los Medias Blancas de Chicago lograron su primer triunfo en postemporada desde la temporada 2021 al imponerse 6x3 sobre los Astros de Houston en el Daikin Park (Houston).

Chicago, que clasificó a los playoffs después de ganar 60 partidos en el 2025, conectó 11 imparables incluido un jonrón de Colson Montgomery en la parte alta de la cuarta entrada.

"Salí a darle mi mejor esfuerzo al equipo", comentó el lanzador, Hagen Smith. "Mañana intentaremos hacer lo mismo, queremos hacer nuestro juego y terminar con la victoria".

Por los Astros, el puertorriqueño Nelson Velásquez conectó un cuadrangular de dos carreras en su primera aparición en postemporada, ingresando como bateador emergente.

Un triunfo en uno de los próximos dos partidos de la ronda de comodín les daría a los Medias Blancas su primera victoria en una serie de playoffs desde la temporada 2005, cuando se coronaron campeones de la Serie Mundial.

En el último turno de la jornada los Cachorros de Chicago visitaban a los Padres de San Diego, en el primer partido de su ronda de comodines.