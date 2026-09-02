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LA NACION

Yohandy Morales pega jonrón y 3 hits en su debut; Nacionales vencen 9-5 a Bravos

El cubano Yohandy Morales, de los Nacionales de Washington, es felicitado por Abimelec Ortiz, luego
El cubano Yohandy Morales, de los Nacionales de Washington, es felicitado por Abimelec Ortiz, luego Nick Wass - FR67404 AP

WASHINGTON (AP) — Yohandy Morales conectó un jonrón en su primer juego en las Grandes Ligas y Jared Simpson se apuntó la victoria como relevista también en su primera aparición, lo que ayudó a los Nacionales de Washington a vencer el martes 9-5 a los Bravos de Atlanta.

Los Nacionales ascendieron al cubano Morales y a Simpson antes del juego, cuando las plantillas de las Grandes Ligas se ampliaron de 26 a 28 peloteros. Tras poncharse en su primer turno, Morales pegó un cuadrangular solitario en la tercera entrada.

Simpson (1-0) entró en la quinta con Washington arriba 5-2 y provocó una doble matanza y un elevado después de heredar una situación de corredores en primera y segunda sin outs.

Luego lanzó dos entradas perfectas más.

Morales, de 24 años y quien conectó 25 jonrones con la sucursal de la Triple-A en Rochester este año, también pegó un sencillo y un doble en un debut impresionante.

AJ Smith-Shawver (0-1) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas. Ozzie Albies y Michael Harris II conectaron jonrones por los Bravos, cuya ventaja sobre Filadelfia en la cima de la División Este de la Liga Nacional se redujo a 3,5 juegos.

Los Filis jugaban en Arizona más tarde.

AP
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