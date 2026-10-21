Zelenski propone "congelar" el frente con Rusia como primer paso para negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso este miércoles "congelar" el frente en la guerra de su país con Rusia como un primer paso para iniciar conversaciones de un cese el fuego.

"En este momento tenemos que congelar, y pienso que es esa la manera de terminar esta guerra. Lo llamamos cese el fuego... congelar y parar", dijo Zelenski en entrevista con Fox News, al ser preguntado sobre si aceptaría un acuerdo de paz que deje el frente en las líneas actuales tras la invasión rusa.

Zelenski hizo estas declaraciones mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunía en Rusia con el presidente Vladimir Putin para conversar sobre la guerra en Ucrania.

Cuando Witkoff aterrizó en San Petersburgo, Rusia anunció que pronto comenzaría a enviar cargamentos de diésel a Estados Unidos en virtud de un acuerdo con el presidente Donald Trump, y que había liberado a un ciudadano estadounidense detenido por Moscú desde el inicio de la guerra.

Zelenski insistió en que cualquier negociación de paz debe incluir a Ucrania.

"Siempre he dicho que estamos abiertos a negociar en cualquier formato, sobre cualquier tema. Pero no hablen de nosotros sin nosotros, por favor", enfatizó.

El mandatario ucraniano también subrayó que cualquier acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad de socios como Estados Unidos y aliados europeos.

Esto permitiría a los ucranianos no tener "temor (...) de que la ocupación vuelva, de que la agresión vuelva, de que los asesinatos vuelvan", apuntó.

Zelenski también se refirió a los sistemas de comunicaciones operados por la empresa estadounidense SpaceX: Starshield, crucial para sus comunicaciones en el campo de batalla, y Starlink, el sistema de satélites civiles.

Los servicios de Starlink y Starshield "siguen limitados", dijo, luego de que Kiev acusara días atrás a Washington de reducir deliberadamente las velocidades de Starshield.

"Pero el secretario (de Estado estadounidense Marco Rubio) me dijo que trabajará con su equipo en esto para desbloquearlo", añadió Zelenski.

The Wall Street Journal informó el martes de que el propietario de SpaceX, Elon Musk, había ordenado la reducción de los servicios de Starshield.

El magnate tecnológico había dicho anteriormente que cualquier límite en el sistema habría procedido de Trump, una acusación que el presidente estadounidense negó.