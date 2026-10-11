Zelenski, sorprendido por anuncio de Trump, acepta tregua energética con Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró el domingo al medio digital Axios que le sorprendió el anuncio de su homólogo estadounidense Donald Trump sobre un "cese al fuego energético" entre Ucrania y Rusia, pero aseguró que está dispuesto a aceptarlo si Moscú hace lo mismo.

"El anuncio de la tregua fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un cese al fuego energético, Ucrania estará de acuerdo. Si el presidente Trump la negoció con (el presidente ruso Vladimir) Putin —por favor dígannos cuándo entra en vigor la tregua— estamos preparados y la aceptaremos", dijo Zelenski, según el periodista de Axios Barak Ravid, que publicó estas declaraciones en X.