Zverev, primer cabeza de serie, es eliminado en octavos del Masters 1000 de Cincinnati

El alemán Alexander Zverev fue derrotado este miércoles por el estadounidense Tommy Paul en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, torneo del que era el principal favorito al título.

Paul se impuso por 4-6, 7-6 (8/6) y 6-4 en un juego interrumpido por la lluvia en el que Zverev desperdició una pelota de partido.

El número tres mundial no ha podido capitalizar las bajas por lesión de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los líderes del circuito, en ninguno de los Masters 1000 de esta gira previa al Abierto de Estados Unidos.

Si en Montreal se estrelló en el debut ante el neerlandés Tallon Griekspoor, en Cincinnati firmó su peor resultado desde 2020.

A partir de aquella cita, Zverev no se había bajado de semifinales y conquistó el título de 2021.

Tanto en Montreal como en Cincinnati, el alemán se presentaba como favorito indiscutible después de haber alcanzado las finales de Wimbledon y Roland Garros, donde alzó su ansiada primera corona de Grand Slam.

Pero sus prestaciones en la gira norteamericana han sembrado una preocupación máxima de cara al US Open, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

Ante Paul, número 24 de la ATP, Zverev se embolsó el primer set y estaba 4-3 abajo en el segundo cuando la lluvia detuvo la acción por casi una hora y media.

Tras la reanudación, Zverev falló un punto de partido en el tiebreak y Paul alargó el choque al set definitivo.

El número tres mundial volvió a tomar ventaja por 2-4 al romper el servicio de Paul pero permitió que el local le asestara dos breaks para culminar la sorpresa.

"No sé muy bien cómo lo he conseguido", dijo el ganador. "Devolví algunos golpes, él me dio la oportunidad de rematar en algunos segundos servicios y ha cometido algunas doble faltas. Eso siempre ayuda muchísimo".

Paul, que a sus 29 años sigue peleando por su primera final Masters 1000, chocará en cuartos contra el otro finalista de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli, que venció el miércoles a la promesa española Rafael Jódar.