Zverev se lleva otro susto de madrugada en el Abierto de EE.UU.

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado del US Open, volvió a sufrir durante más de cuatro horas para vencer al francés Quentin Halys y avanzar a la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York.

Como le pasó en el debut, Zverev tuvo que llegar al quinto set para tumbar a Halys, número 52 de la ATP, por 6-4, 4-6, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) y 6-3 a las 02.15 de la madrugada locales.

El alemán se encalló ante un rival sin ninguna victoria frente a miembros del top-20 mundial en diez duelos de Grand Slam.

"Mi actuación fue una mierda, para ser honesto, pero gané y es lo más importante", dijo Zverev tras otra maratónica batalla.

"Para esto voy al gimnasio", recalcó.

"Espero jugar mejor en algún punto, pero de momento estoy en la tercera ronda", afirmó el número dos mundial, que chocará ahora con el chileno Alejandro Tabilo.

Con un set por bando, Zverev llegó a estar 4-1 abajo en el tercer parcial pero reaccionó con un quiebre que le permitió alcanzar el tiebreak y apoderarse del tercer set.

En el cuarto set desperdició tres pelotas de quiebre y vio con impotencia cómo Halys se imponía en el tiebreak y alargaba todavía más la noche en la ruidosa pista central.

Pero el ganador de Roland Garros no entró tampoco en pánico y, con un break en el sexto juego, celebró el triunfo quitándose la camiseta cuando el reloj marcaba cuatro horas y 33 minutos de juego.

La floja actuación de Zverev generó una sensación de "déjà vu" en la pista Arthur Ashe, donde dos noches atrás vivió un debut de pesadilla frente al italiano Lorenzo Sonego que concluyó cerca de las dos.

El alemán sigue sin encontrar su tenis en esta gira de pista rápida norteamericana, en la que se presentaba como el rival a batir por los problemas físicos de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

En Nueva York sus problemas se han acrecentado con el regreso de Alcaraz, recuperado de su lesión de muñeca, y con su atasco en los dos primeros partidos en los que acumula nueve horas y 26 minutos de juego en sus piernas.

Su siguiente rival será el chileno Tabilo, número 28 de la ATP, al que venció en la primera ronda del año pasado.