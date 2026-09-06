Zverev toma un respiro ante Tabilo rumbo a octavos del US Open

En su tercera madrugada de acción en el US Open, el alemán Alexander Zverev logró al fin un triunfo sin sobresaltos frente al chileno Alejandro Tabilo y avanzó a los octavos de final.

Zverev, primer sembrado de este Grand Slam, superó a Tabilo (28º) por 6-2, 7-6 (7/2) y 6-2 en un partido que concluyó pasada la una de la mañana del domingo en Nueva York.

El germano chocará contra el italiano Luciano Darderi, número 22 de la ATP, por un lugar en los cuartos de un torneo del que es principal favorito junto al español Carlos Alcaraz, vigente campeón.

Tabilo, que buscaba venganza por la derrota ante Zverev el año pasado, no pudo explotar el desgaste sufrido por el alemán en sus dos rondas anteriores.

Lorenzo Sonego y Quentin Halys exprimieron a Zverev hasta el quinto set en batallas que concluyeron alrededor de las dos de la mañana.

Ante Tabilo, Zverev lució un potente tenis durante el primer set y medio, cuando comenzó a resentirse de las 10 horas de juego que llevaba en las piernas en el certamen.

El zurdo chileno recuperó terreno y llegó a tener dos pelotas para anotarse el segundo set, fallando la última con una dejada de revés que fue a la red.

Zverev fue más efectivo en el tiebreak y Tabilo perdió la oportunidad de alargar el choque y explotar la fatiga del campeón de Roland Garros.

En el último parcial, con Zverev 3-2 arriba, el sudamericano cometió una doble falta que le entregó el break que necesitaba Zverev para zanjar el choque en 2 horas y 26 minutos.