Horóscopo de Acuario domingo 2 de agosto: bajá la guardia y equilibrate

En este domingo 2 de agosto, los astros invitan a los acuarianos a realizar una introspección necesaria para armonizar su bienestar personal. Según las predicciones de nuestro horóscopo, es el momento ideal para que dejes atrás el orgullo y permitas que tu círculo íntimo te brinde apoyo, ya que ahí reside la clave para resolver los conflictos actuales. En el plano del amor, la jornada te pide que des el primer paso y pidas disculpas para recuperar la paz emocional, mientras que en lo referente al dinero, finalmente verás cómo se disipan las preocupaciones financieras que te quitaban el sueño. Si sientes que la angustia intenta ganar terreno, no te aísles; busca una compañía que te ayude a transformar ese sentimiento en una experiencia constructiva para tu zodiaco personal.

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 2 de agosto

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |