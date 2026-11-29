En este domingo 29 de noviembre, las predicciones para Acuario sugieren que dejes de lado las reacciones viscerales para enfocarte en una visión más racional. De acuerdo con las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, el amor y tus relaciones más cercanas podrían atravesar momentos de cierta tensión que solo podrás sortear con paciencia y objetividad. En cuanto al ámbito de la riqueza, es fundamental que confíes en la solidez de tus ideas para impulsar tus proyectos laborales, dejando atrás cualquier inseguridad. Por último, en relación con tu bienestar y el de tu familia, no permitas que la incertidumbre o el miedo te paralicen ante temas de salud; buscar ayuda profesional a tiempo será tu mejor aliado dentro de este zodiaco.

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 29 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |