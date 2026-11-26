Para este jueves 26 de noviembre, las predicciones señalan que los nacidos bajo el signo de Acuario atraviesan una jornada ideal para enfocarse en sus metas personales. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es fundamental que dejes de lado las preocupaciones que te generan tensión para poder visualizar con claridad tus próximos pasos. En el ámbito del dinero, no temas presentar esos proyectos que tenés guardados hace tiempo, ya que tu capacidad te llevará al éxito rápidamente. En cuanto al amor, buscá espacios de calidad con tu pareja para dialogar con sinceridad y evitar roces innecesarios. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar y salud, observá con atención tu entorno y apartate de aquellas personas negativas que solo buscan drenar tu energía vital; cuidar tu propio espacio es clave para tu zodiaco personal.

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 26 de noviembre

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.

Amor: Momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario, su pareja no estará dispuesta a tolerarlo.

Riqueza: Entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos, será no generando deudas innecesarias. Momento para cuidar los gastos que realiza.

Bienestar: Sepa que su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted quiera.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |