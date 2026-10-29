Horóscopo de Acuario hoy jueves 29 de octubre: cuidá tu energía

En este jueves 29 de octubre, los acuarianos deben prestar especial atención a su entorno, manteniendo una actitud precavida frente a posibles envidias que busquen frenar tu avance. Según las predicciones de este horóscopo, es un momento ideal para confiar en tu olfato profesional, ya que se presentará una oportunidad comercial muy favorable para tu dinero. Para mantener tu bienestar, evitá el agotamiento intelectual y priorizá la calma, compartiendo tiempo de calidad junto a tu pareja para afianzar el amor y suavizar las ansiedades compartidas. Seguí estas recomendaciones astrológicas para que los desafíos del zodiaco no te afecten y logres sostener tu energía vital durante toda la jornada.

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 29 de octubre

Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. Aproveche.

Amor: Aparecerán altibajos en la pareja que lo hará replantearse el vínculo, sepa que esto podría ser resultado de la convivencia que tiene hace años.

Riqueza: Si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por Internet y postúlese a todos los empleos que le interese.

Bienestar: Entienda que cada tanto a su organismo le resulta beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Sepa que es el momento para que vigile mejor su alimentación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |