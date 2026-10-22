Horóscopo de Acuario jueves 22 de octubre: controlá tus impulsos

En este jueves 22 de octubre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Acuario te invitan a una pausa necesaria. Las recomendaciones astrológicas sugieren que, antes de avanzar con decisiones trascendentales, dejes de lado la impulsividad y analices el panorama con calma. En el plano del amor, es vital que trabajes sobre tu inseguridad para evitar roces innecesarios con tu pareja, mientras que en el terreno del dinero, la clave del horóscopo de hoy reside en la prudencia: evitá sumar deudas y cuidá tus recursos. Finalmente, escuchá las señales de tu cuerpo; este zodiaco te pide un respiro, así que regalate un momento de bienestar y relax para renovar tus energías durante la jornada.

Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 22 de octubre

Amor: Momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario, su pareja no estará dispuesta a tolerarlo.

Riqueza: Entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos, será no generando deudas innecesarias. Momento para cuidar los gastos que realiza.

Bienestar: Sepa que su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted quiera.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |