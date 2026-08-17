Horóscopo de Acuario lunes 17 de agosto: definí metas y renovate

En este lunes 17 de agosto, las predicciones para los acuarianos sugieren que la clave de la jornada está en la toma de decisiones con convicción. Para avanzar, necesitás eliminar la confusión en el amor compartiendo tus temores más profundos con tu pareja, lo que te brindará un alivio inmediato. En el plano de la riqueza y tu desarrollo profesional, este es el momento ideal para dejar las quejas atrás y animarte a buscar nuevos horizontes laborales, ya que el zodiaco te acompaña con energías positivas. Respecto al bienestar, nuestras recomendaciones astrológicas te invitan a cuidar tu cuerpo mediante una alimentación consciente; evitá los excesos de dulces y priorizá alimentos naturales para sentirte con la energía necesaria para afrontar estos cambios que tu vida pide a gritos.

Entienda que cuando uno determina sus propios objetivos es de suma importancia sostener la claridad para poder elegir el camino adecuado. Piense antes de actuar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 17 de agosto

Amor: Aparecerán algunos pensamientos confusos y no logrará ver nada claro en temas del corazón. Comparta con su pareja los temores y sentirá un gran alivio.

Riqueza: Deje de quejarse y arriésguese a cambiar de trabajo, ya que cuenta con las influencias positivas para emprender la tarea. Si lo hace, no se arrepentirá.

Bienestar: Haga un esfuerzo por controlarse en las comidas, evite los dulces en gran cantidad. Escoja alimentos que no intoxiquen su organismo. Coma saludablemente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará unos días donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga los cambios sobre la marcha.

Amor: En esta jornada, podrá seducir a quien quiera con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta y verá que tendrá mucha suerte.

Riqueza: Algunas cuestiones profesionales podrán complicarse, si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y vera que de apoco se va acomodando las cosas.

Bienestar: Sepa que si logra cambiar algunos malos hábitos que tiene, en poco tiempo se sentirá mejor. Rompa con los excesos y préstele más atención a la dieta.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |