Durante este lunes 23 de noviembre, los acuarianos atravesarán un periodo donde será fundamental que frenes la pelota antes de actuar; las predicciones sugieren que tu bienestar físico reclama más movimiento, por lo que inscribirte en una actividad deportiva será tu mejor decisión. En el terreno del amor, es momento de que definas qué querés y actúes con madurez, mientras que en lo referente al dinero y tu vida profesional, por fin llegará la estabilidad que buscabas con tu socio tras una etapa de incertidumbre. Este horóscopo del zodiaco te invita a dejar atrás las dudas y confiar en tu capacidad de elección para avanzar con paso firme en este nuevo día.

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 23 de noviembre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No es un buen momento para renunciar a sus propósitos, así logrará el éxito rotundo. Llego el día, donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.

Amor: Intente hacer mejor las cosas con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle un obsequio especial o cocinarle una cena a su pareja.

Riqueza: En este día, deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo durante la semana pasada

Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Anótese en algún plan nutricional por la web.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |