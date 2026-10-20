Horóscopo de Acuario martes 20 de octubre: cerrá acuerdos y amate

En este martes 20 de octubre, las predicciones sugieren que los nacidos bajo el signo de Acuario atraviesan una jornada ideal para pasar a la acción. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es el momento perfecto para cerrar aquel trato comercial que venías postergando. En el plano del amor, alguien muy especial se acercará con total sinceridad, así que permitite disfrutar de ese vínculo. Sin embargo, en cuanto al bienestar, podrías sentir algo de melancolía durante el día; recordá que el descanso es fundamental para recuperar tu energía dentro del zodiaco.

Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 20 de octubre

Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.

Riqueza: Sera un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |