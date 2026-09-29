Horóscopo de Acuario martes 29 de septiembre: cerrá ciclos y evitá engaños

En este martes 29 de septiembre, es fundamental que los acuarianos comiencen a resolver esos obstáculos que postergaron, aplicando soluciones concretas en lugar de dejar pasar el tiempo. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, tu bienestar depende directamente de que dejes de cargar con los problemas de los demás; recordá que con tus propios desafíos ya tenés suficiente. En el plano del amor, este horóscopo te advierte que mantengas los ojos bien abiertos para evitar confusiones o mentiras de personas recién llegadas a tu vida. Por otro lado, el ámbito del dinero te exige máxima atención: es el momento ideal para poner en orden tu sistema financiero y planificar tus inversiones con inteligencia, evitando así terminar el año con complicaciones económicas. Conectá con tu capacidad de análisis y navegá este día del zodiaco con la seguridad que te caracteriza.

Seria oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 29 de septiembre

Amor: Aproveche al máximo en el amor, pero sepa que debe cuidarse de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención con la gente que se relaciona.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: No se haga cargo de los problemas ajenos, sepa que con los suyos le basta. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce hace poco tiempo.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |