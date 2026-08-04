Horóscopo de Acuario martes 4 de agosto: ganá confianza y apostá a proyectos

En este martes 4 de agosto, los nacidos bajo el signo de Acuario atraviesan una jornada donde la valentía será tu mejor aliada para expresar ideas con franqueza sin descuidar la sensibilidad ajena. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es un día ideal para buscar el bienestar personal agendando ese turno pendiente con tu esteticista, mientras que en el plano del amor, la clave estará en mantener la apertura y el respeto ante las decisiones de tu pareja. En cuanto a tu dinero, las predicciones del horóscopo te invitan a canalizar tu energía en pequeños negocios o proyectos concretos que te aseguren resultados positivos en el zodiaco.

Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 4 de agosto

Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.

Riqueza: Propóngase y genere negocios pequeños, de lo contrario, le costará obtener ganancias rápidas. Busque un excelente proyecto y ponga toda su energía.

Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.

Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas.

Bienestar: Encontrará un gran alivio, si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma, tomará las riendas de su animo y dejará de lado la agresividad.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |