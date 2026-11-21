En este sábado 21 de noviembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Acuario te invitan a confiar en tu potencial creativo, dejando atrás cualquier atisbo de inseguridad. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, es fundamental que en el plano del amor te acerques con ternura a ese familiar que atraviesa un momento delicado, brindándole la contención que necesita. En el ámbito del dinero y el trabajo, no intentes cargar todo el peso sobre tus espaldas: buscá el apoyo de un compañero clave para concretar tus metas. Finalmente, para mejorar tu bienestar y equilibrar tu energía, explorá nuevas técnicas de relajación que te ayuden a descomprimir las tensiones acumuladas en este día del zodiaco.

Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 21 de noviembre

Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.

Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.

Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a sus planes más audaces de su vida.

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta, entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |