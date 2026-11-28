Durante este sábado 28 de noviembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Acuario indican que estás frente a un momento ideal para hacer realidad esos proyectos que tenías en mente. Las recomendaciones astrológicas sugieren que prestes atención a tu dinero realizando ajustes necesarios en tus finanzas para mantener la estabilidad. En cuanto al amor, buscá vínculos genuinos evitando confusiones, mientras que en el plano del bienestar, si sentís que el peso de las responsabilidades te supera, la expresión artística será tu mejor aliada para recuperar el equilibrio según este horóscopo del zodiaco.

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 28 de noviembre

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.

Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |