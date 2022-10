Amor, amistad y trabajo: con qué signos del zodíaco es menos compatible alguien de Libra

escuchar

Cada signo del zodíaco es compatible con sus pares en diferentes áreas de la vida. Sus personalidades determinarán las dinámicas de cada relación en la que se involucren, como también sus necesidades a la hora de generar nuevos vínculos. Sin embargo, existen ciertos aspectos que alejan a un signo de ciertas personas. Libra es un signo del elemento Aire, que se caracteriza por tener una mente abierta y capacidad de reflexionar sobre cualquier tema.

Son personas que cuentan con buen humor y buenos modales, por lo que si se encuentran con otros individuos que no respeten estas cualidades, raramente entablen una relación. A continuación, los signos del zodíaco con los que Libra es menos compatible en el amor, la amistad y el trabajo.

Poca química en el amor con Acuario y Piscis

En el amor, las personas de Libra son románticas y les gustan los detalles. Generalmente, les gusta ser conquistados y agasajados. Una vez que notan las intenciones de su persona de interés, comenzarán a abrirse y serán generosos. Asimismo, cuidan de las apariencias, por lo que les importa la imagen que sus parejas den al mundo.

Una relación sentimental entre las personas de Libra y Acuario será difícil de mantener. Ambos son signos del elemento Aire, destacando por su capacidad de reflexión e intelecto. Mientras uno se encuentra indeciso e imparcial, otro utiliza su razonamiento para replantear tradiciones y costumbres de la sociedad.

Las personas de Acuario se destacan por ser liberales. A la hora de estar en pareja, priorizan el desarrollo individual. No les gustan los gestos románticos o antiguas costumbres, prefieren diferenciarse de los demás y sentirse únicos.

Piscis es un signo del elemento Agua, que destaca por su sensibilidad y dulzura. Sus buenos modales y carácter alegre se asemejan con el de las personas de Libra. Sin embargo, al entablar un vínculo será difícil que lleguen lejos. Esto se debe a que ninguno de los dos desea tomar el mando o la iniciativa a la hora de entablar proyectos. Su vínculo se convertirá en algo efímero, donde no podrán realizar planes a futuro ya que ambos suelen ser indecisos.

Libra en la amistad

Una amistad es un punto clave de la vida para las personas de Libra. Les gusta rodearse de sus seres queridos y planificar actividades en conjunto. Disfrutan celebrar los cumpleaños, fiestas y ocasiones especiales con todas aquellas personas que valoran.

Tauro no será bueno en las amistades para las personas de Libra

Por parte de Tauro, su carácter fuerte se verá enfrentado a las maneras cordiales de Libra. Este signo del elemento Aire se verá disgustado por la personalidad enérgica y a veces obstinada del signo del toro.

Las personas de Cáncer poseen un gran corazón y una forma de ser maternal. Les gusta cuidar de quienes aman y cuando forman familia, desaparecen de su vida social. Libra no podrá conectar con este signo del elemento Agua, ya que sentirá que no tienen gustos en común.

Tauro y Cáncer son signos que poseen muchas cualidades en común. Ambos disfrutan pasar tiempo en sus casas. Estos signos dedican gran parte de su tiempo y energía a sus familias, siendo esta su prioridad. Asimismo, no podrán llevar a cabo muchos planes ya que preferirán quedarse en sus hogares y cocinar para sus seres queridos. Este es el principal motivo por el cual estos signos no serán grandes amigos de las personas de Libra.

Las relaciones de trabajo para Libra

Las personas de Libra son responsables en su vida profesional. Son dedicados en sus trabajos y luchan por mantener unidad. Generalmente son conciliadores y escapan de los conflictos. Son impecables a la hora de trabajar en equipo y buscan el beneficio colectivo.

Su relación laboral con Aries, no será la más compatible del zodíaco. Este signo del elemento Fuego adora ser protagonista, le interesa liderar cualquier situación, aun cuando no corresponda a sus responsabilidades o cargo. Son personas ambiciosas y competitivas, les gusta lucirse, aunque no suelen ser los mejores a la hora de trabajar en equipo. Los nacidos bajo el signo del elemento Aire se sentirán amenazados y estresados constantemente con un compañero de Aries.

Otra pareja laboral que no funcionará bien es la de las personas de Libra y Virgo. Este signo del elemento Tierra posee una personalidad perfeccionista, que puede irritarse fácilmente ante cualquier error, retraso o complicación a la hora de trabajar.

Las personas de Virgo son excelentes en sus profesiones, pueden llegar a ocupar grandes cargos y aprender nuevas cosas rápidamente. Sin embargo, se desempeñan mejor cuando se encuentran trabajando solos. Son seres independientes y un tanto individualistas, por lo que no congeniarán con sus compañeros de Libra.

