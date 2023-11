escuchar

Cada uno de los signos de la rueda zodiacal encuentran diferencias entre sí, las cuales provocan que algunos no congenien a la perfección. Sin embargo, esta compatibilidad podría depender del tipo de relación que se trate. Sagitario resulta un caso particular, ya que no suele tener problemas con otras personas. Sin embargo, existen ciertos aspectos que generan que no profundice su vínculo con algunos individuos.

La sensibilidad de los signos del elemento Agua hará que no exista un punto en común con los sagitarianos porque el centauro se basa en las decisiones impulsivas. Con Tauro, Virgo y Capricornio sucederá algo similar, ya que la Tierra les otorga un carácter tranquilo y un tanto serio que chocará con la alegría y necesidad de extroversión de Sagitario.

A continuación, los signos del Zodíaco con los que los sagitarianos resultan menos compatibles.

Lo no negociables de Sagitario en el amor

Si bien las personas de Sagitario son fáciles de llevar, ya que no tienen problema con nadie y suelen ser compañeras. De todas formas, tienen fuertes ideales a la hora de pensar las relaciones sentimentales. No toleran las escenas de celos o conductas controladoras de sus parejas, por lo que si se sienten sometidos saldrán rápidamente de ese vínculo. Asimismo, detestan la rutina y necesitan alguien que proponga planes o bien acepte los propios.

Rupturas con Tauro y Escorpio

El signo del toro es conocido como el más hogareño del Zodíaco, amante de la rutina y los pequeños placeres de la vida. Anhelan la tranquilidad y trabajan para obtener recompensas materiales que los hagan sentir reconfortados. A diferencia de ellos, aquellos de Sagitario necesitan pasar tiempo fuera de su casa, salir de fiesta, viajar y probar nuevas experiencias. No toleran la estabilidad, y cuando sienten que una relación se vuelve monótona, no existe vuelta atrás. Es por ello que su unión dará lugar a muchas diferencias y discusiones que solo llevarán a la separación.

Cuando un sagitariano conoce a alguien de Escorpio, sentirá una atracción inmediata. Esto se debe a lo apasionado e intenso que resulta este signo del Agua que dejará encantado al centauro. Sin embargo, los problemas no tardarán en llegar. El escorpión demostrará su costado más controlador y celoso que disgustará al signo del Fuego, lo que generará grandes peleas. Mientras que uno es individualista y libre, el otro concibe a las relaciones sentimentales como primordiales en la que todo se lleva a cabo de a dos.

Los valores en la amistad para Sagitario

Los amigos es ese círculo en el que el signo del centauro se siente más cómodo y se siente aceptado. Le gusta sentirse celebrado y considerado para diferentes planes, gracias a su personalidad divertida y compañera. No le gusta pasar mucho tiempo teniendo conversaciones serias o quejándose de la vida, sino que prefiere ver el lado positivo a cualquier situación.

Enemigos con Cáncer y Capricornio

Una amistad entre dos personas de Sagitario y Cáncer no perdurará en el tiempo. Esto se debe a que no sentirán gran atracción por sus personalidades y formas de vida. El centauro es activo, aventurero y extrovertido, y eso no va bien con el signo del cangrejo, que mantiene un perfil bajo y sensible. Uno resulta más racional y despreocupado, mientras que el otro que se caracteriza por su susceptibilidad y conexión con las emociones, por lo que no tendrán un punto en común.

Con Capricornio sucederá algo similar, ya que este signo mantiene un carácter serio y formal en todo momento. Esto se diferenciará del espíritu divertido de Sagitario: el centauro se sentirá aburrido con su presencia y que no podrán compartir experiencias. Mientras que al signo de Fuego le gusta viajar y disfrutar el momento, la cabra preferirá invertir sus esfuerzos en su vida profesional y académica.

El trabajo para Sagitario

Sagitario considera su vida profesional como un espacio para explorar su creatividad, conocer gente nueva y superarse a sí mismos. Realiza las tareas de manera tranquila y sin preocuparse demasiado por nada, ya que confían en sus capacidades. No les gusta cuando alguien les dice qué hacer y los malos tratos.

Problemas profesionales con Virgo y Sagitario

Cuando un sagitariano trabaja con alguien de Virgo, pronto aparecen las diferencias. El problema radicará en su carácter, porque el centauro se mostrará entretenido y un tanto relajado ante sus compañeros, lo que preocupará al signo de Tierra. Esto lo llevará a tomar un rol más controlador, lo que hará que presione y cree una tensión en su vínculo, por lo que terminará en discusiones.

Lo opuesto sucederá entre dos compañeros de trabajo de Sagitario. Si bien podrán llevarse a la perfección y generar una amistad, se encontrarán lejos de alcanzar sus metas laborales. Serán una distracción para el otro. Pasarán tiempo hablando y riéndose, lo que los podría meter en problemas con sus superiores. Les costará concentrarse y enfocarse en sus tareas diarias, comprometiendo su desempeño.

