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Horóscopo de Aries de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 26 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: domingo 26 de abril de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el domingo 26 de abril

  • Amor: Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado, así compartirán un momento grato.
  • Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.
  • Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

En este día, trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y trasmítaselos a su vínculo cercano. Ellos sabrán acompañarlo en todo.

  • Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.
  • Riqueza: Intente relajarse, ya que muchos de esos amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos pendientes que tiene.
  • Bienestar: Prepárese, ya que será una jornada complicada donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un tanto desorientado. Intente tranquilizarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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