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Horóscopo de Aries de hoy: jueves 30 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 30 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: jueves 30 de abril de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: jueves 30 de abril de 2026

Sepa que hoy necesitará preocuparse más por su persona, los problemas de los demás podrán esperar. Relájese, no se sienta culpable por esta actitud.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 30 de abril

  • Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.
  • Riqueza: Evite unirse a alguien. Sepa que debe mantenerse libre, de lo contrario, podría correr el riego de tener perdidas y disgustos en su economía.
  • Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

  • Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, júntense a charlar y procure limar las viejas asperezas.
  • Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.
  • Bienestar: No permita que su inseguridad lo limite. Atrévase a un cambio de imagen, asista a la peluquería o salga de compras al Shopping que tanto le gusta.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi