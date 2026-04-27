Horóscopo de Aries de hoy: lunes 27 de abril de 2026

Neptuno en su signo lo dotará de una gran imaginación, creatividad y fantasía. Este preparado, ya que podrá descubrir el lado más espiritual de su alma.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 27 de abril

Amor: Fase llena de tranquilidad donde habrá necesidad de compartir las alegrías junto a sus seres queridos. Júntense a almorzar todos en familia.

Riqueza: Prepárese, ya que surgirán cambios inesperados en lo profesional donde deberá buscar una alternativa diferente de trabajo. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Empiece a consumir más vegetales y menos hidratos de carbono, de lo contrario, no podrá disminuir esos kilos de más. Opte por una dieta equilibrada.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado, así compartirán un momento grato.

Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |