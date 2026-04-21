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Horóscopo de Aries de hoy: martes 21 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 21 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: martes 21 de abril de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: martes 21 de abril de 2026

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el martes 21 de abril

  • Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.
  • Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.
  • Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

  • Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.
  • Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.
  • Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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