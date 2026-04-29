Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el miércoles 29 de abril

Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, júntense a charlar y procure limar las viejas asperezas.

Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.

Bienestar: No permita que su inseguridad lo limite. Atrévase a un cambio de imagen, asista a la peluquería o salga de compras al Shopping que tanto le gusta.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |