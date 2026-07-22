Arrancó la temporada de Leo: así podes aprovechar la energía del mes según tu signo y tu ascendente

Durante estos días, entre el 22 de julio y el 22 de agosto, el Sol transita por Leo. Esto marca el clima astrológico del mes porque, cuando el Sol recorre un signo, esa energía está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar la temporada, es importante comprender qué significa este signo de fuego en la secuencia del Zodíaco: viene después de Cáncer —momento en que se asimila la tradición y la pertenencia afectiva—. Con Leo, se da el pasaje de lo familiar a lo individual: el cuidado y la protección recibida gracias a la energía canceriana permiten que surja la consciencia de sí.

Comienza la temporada de Leo

En la astrología, Leo se asocia a nuestra identidad, a la expresión creativa del yo. En ese sentido, esta temporada nos invita a desplegar aquello que nos define genuinamente, a conectar con lo que nos hace sentir únicos. Nos convoca a brillar, a ser protagonistas de nuestra vida. Más allá de “ser de Leo” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué propuesta trae esta temporada para cada signo y ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Leo es afín por su cualidad fueguina, que ilumina tanto la faceta más autocentrada como el coraje y la valentía. Es un buen momento para arriesgarse.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y puede ser una oportunidad para trabajar el autoconocimiento a partir de cómo te ven los demás.

Qué te deparan los astros

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Leo trae mayor iniciativa. Puede servir para vencer la inercia y accionar en función de los objetivos que le quedan al año.

Para el ascendente, se ilumina a la base emocional de la carta natal, es decir, el escenario vital asociado al hogar y la familia. Energéticamente, es buen momento para encarar un proyecto de mudanza o para tomar decisiones familiares.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Leo realza el talento comunicativo como parte de la identidad. Es un buen momento para demostrar el poder de la persuasión.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada al pensamiento y el aprendizaje. Es buen momento para poner en juego la capacidad de pensar las cosas desde distintas perspectivas y mostrar que las cosas pueden funcionar de formas disímiles.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada puede ayudar a detectar con consciencia cuáles son las prioridades en este momento y en función de eso administrar la energía y los recursos.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a lo que se valora. Puede ser un buen momento para analizar una situación financiera y tomar una decisión en ese plano.

Para conocer tu ascendente es necesario tener la carta astral

Leo

Para el Sol en Leo, esta temporada renueva la vitalidad, trae mucha energía disponible para conectar con la autoestima y saborear el buen vivir. También es un momento ideal para plantar una semilla de los nuevos proyectos por venir.

Para el ascendente, es buen momento para poner atención en la imagen personal, para trabajar qué se quiere mostrar de sí realzando la espontaneidad y el carisma innatos.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Leo trae energía de cierre, porque es la etapa final antes de que llegue el nuevo ciclo solar que se avecina el mes que viene. Es bueno saberlo porque pueden ser días con menos disposición y con más ganas de repliegue.

Para el ascendente sucede algo parecido: el Sol en Leo activa la zona de la carta natal asociada a los finales y es una oportunidad para aceptar aquello que ya no va más, emociones, ideas y sensaciones que están listas para evaporarse, y salir de circulación.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada de Leo estimula la faceta más vincular, trae ganas de salir, energía de diversión y de sociabilidad. Es buen momento para potenciar lazos y alianzas, ya sea laborales o afinidades amistosas.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque el Sol en Leo activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo. Es una oportunidad para empezar alguna actividad grupal que potencie, de paso, la dimensión creativa.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, esta temporada trae una sensación incómoda de exigencia, que puede ser interna o externa. Es bueno saber que energéticamente es un momento de balance y de evaluación y, en consecuencia, vale la pena concentrarse para cumplir con los objetivos pactados.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión y el trabajo con energía de resolución y concreción. Buena oportunidad para desarrollar tu ambición laboral.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Leo es afín por su energía de fuego y activa la cualidad de liderazgo. También es buen momento para sintonizar el deseo y dejar de lado compromisos forzados.

Para el ascendente en Sagitario, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y funciona como un recordatorio de lo vital e importante que te resulta viajar. Es buen momento para poner en agenda una escapada, o un viaje. Puede ser un viaje de conocimiento, por trabajo, por placer.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Leo ilumina la importancia de elaborar temas inconscientes para así liberar energía. Si se logran aceptar los conflictos como algo inherente a la vida, puede sentirse un gran alivio.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y la vulnerabilidad. Esto puede poner en escena algunos límites propios y ajenos, pero también es una buena oportunidad para determinar qué cosas no las vas a permitir más.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Leo pone el foco en temáticas vinculares. Puede ser un buen momento para pensar qué pasa con el brillo propio cuando se está en pareja: ¿se realza o se esconde?

Para el ascendente en Acuario sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. El Sol en Leo acompaña para volverse un poco cursi, casi como un juego. Si no hay nadie en el horizonte puede ser una buena oportunidad para conocer a alguien.

La energía de Leo comienza este miércoles 22 de julio Shutterstock

Piscis

Para el Sol en Piscis, esta temporada trae energía de orden y revisión. Es buen momento para decir que no a algunas cosas e intentar resetear la mente.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a la organización. Lo rutinario tiene mala prensa pero, en verdad, es una oportunidad para optimizar el manejo del tiempo y para cuidar el descanso.

Signo solar