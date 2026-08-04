Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante agosto en la Argentina

Agosto de 2026 se presenta como un mes interesante en materia sentimental, con tránsitos significativos y para muchos, oportunidades nuevas. La temporada de Leo aporta una energía orientada a la expresión de los sentimientos, la búsqueda del reconocimiento y el deseo de vivir experiencias memorables. Se trata de semanas en las que muchas personas sentirán la necesidad de tomar protagonismo en sus relaciones, expresar aquello que callaban o animarse a vínculos más auténticos.

Júpiter continúa su recorrido por Leo, un tránsito que comenzó el 30 de junio y que permanecerá activo durante más de un año. Esto favorecerá la confianza, la expansión emocional y la posibilidad de abrirse a nuevas experiencias románticas para aquellos que estén dispuestos. El ingreso de Venus en Libra el 6 de agosto aporta armonía, diplomacia y una fuerte necesidad de compartir. Mercurio entrando en Leo el día 9 podría generar declaraciones, conversaciones importantes y una comunicación más directa.

A cada signo le depara algo distinto Shutterstock

Dos días más tarde, Marte ingresa en Cáncer, despertando una mayor sensibilidad emocional. Un día después se producirá uno de los eventos más importantes del mes. Se trata del eclipse total acompañado por una destacada alineación planetaria que reúne a Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Este es un escenario ideal para las revelaciones, los cambios inesperados o decisiones que transforman el rumbo de determinadas relaciones.

Asimismo, el mismo 12 de agosto se dará una Luna nueva en Leo que favorece los comienzos sentimentales. Hacia finales del mes, el Sol y Mercurio ingresan en Virgo, lo que invita a actuar con mayor realismo. Agosto concluye con la Luna llena en Piscis del 28 que pone el foco en las emociones profundas y en aquello que necesita ser comprendido con mayor claridad.

A continuación, cómo afectará el clima astrológico de agosto a cada signo del Zodíaco en el amor.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Aries

El signo del carnero vive un mes ideal para tomar la iniciativa en cuestiones sentimentales. La energía de la temporada de Leo fortalece su confianza y le permite expresar emociones con mayor naturalidad. Algunos podrían tener reconciliaciones o encuentros significativos con personas del pasado. La clave del mes radica en comprender qué dinámicas presentan un verdadero potencial.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en agosto la oportunidad para fortalecer relaciones a través de gestos concretos y demostraciones sinceras. Es momento de decir lo que piensan y sienten, sin miedo a mostrar su costado más vulnerable. Venus en Libra les ayuda a resolver diferencias pendientes y conectar con su costado más romántico y seductor.

Géminis

Las personas de Géminis vivirán un mes de intensa actividad social. Mercurio entrando en Leo favorece la exposición, su extroversión y capacidad de acaparar miradas. Es hora de salir, divertirse y darse a conocer. Son semanas para ampliar su círculo y conocer otras formas de amar.

¿Qué dicen los astros del amor? Shutterstock - Shutterstock

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua viven un período movilizador. Marte ingresa en Cáncer el 11 de agosto, lo que aumentará la intensidad con la que experimentan sus sentimientos. Algunos podrían sentirse más apasionados, protectores o comprometidos con quienes aman, mientras que otros más susceptibles y pendientes de la mirada ajena.

Leo

El signo del león se encuentra dispuesto a disfrutar y recibir amor durante el mes de su cumpleaños. Agosto lo ubica en el rol protagónico, algo que le hará sentir especial. Júpiter transita su constelación, lo que amplifica su magnetismo, confianza y capacidad para atraer nuevas experiencias.

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra comienzan este mes con ciertas reflexiones. Previo a su temporada y cumpleaños, muchos se encuentran observando con atención lo que ocurre en su vida sentimental, evaluando relaciones y conductas. Es importante que no se obsesionen con los detalles o asuntos del pasado, para dar fin a un ciclo y comenzar uno nuevo.

Libra

Venus a Libra ayudará a la balanza a potenciar sus encantos, su magnetismo y romanticismo. Este tránsito fortalece el atractivo personal, mejora la comunicación y invita a vivir encuentros significativos. Sin embargo, el eclipse del 12 podría revelar aspectos ocultos que conducirían en un desequilibrio emocional.

Esto dice el horóscopo del amor en agosto Shutterstock

Escorpio

Las personas de Escorpio comienzan agosto con una mezcla de intensidad emocional y necesidad de transformación. Marte en Cáncer favorece sus vínculos y el deseo de construir relaciones más sólidas. La clave del mes radica en comprender sus necesidades y el contexto en el que se ubican.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego encuentran en agosto un escenario favorable para ampliar horizontes afectivos. Aventuras, encuentros y experiencias enriquecedoras son algunas de las cualidades principales de esta semana. Sin embargo, el eclipse del 12 puede generar cambios inesperados que le pedirán adaptación y paciencia.

Capricornio

El signo de la cabra vive semanas donde las emociones adquieren una profundidad especial. Marte en Cáncer activa la zona de las relaciones cercanas y puede generar conversaciones necesarias para fortalecer acuerdos. La segunda mitad del mes resulta favorable para aclarar expectativas y proyectar objetivos compartidos con su persona especial

Acuario

Las personas de Acuario tendrán un mes favorable, gracias a la temporada de su opuesto complementario. Es un período donde el amor exige equilibrio entre libertad y cercanía emocional, crear nuevas reglas y dar fin a aquellas normas limitantes que no los dejan avanzar y disfrutar de sus emociones sin importar sus ideologías.

Piscis

El signo de los peces enfrenta agosto con una de las influencias más importantes del mes, una la Luna llena en su constelación. Este evento dará protagonismo a sus emociones, deseos y necesidades afectivas que venían desarrollándose desde hace tiempo. Es hora de comprender que deben luchar por lo que su interior les pide.