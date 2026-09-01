Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante septiembre en la Argentina
A cada persona le depara un escenario distinto, según su fecha de nacimiento; esta es la energía disponible en el noveno mes del año
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Septiembre llega como un mes de análisis, definiciones y transformaciones emocionales. La temporada de Virgo es la protagonista, lo que aporta una energía orientada a la reflexión y la observación. Es una etapa en la que muchos se encontrarán en la búsqueda de relaciones más coherentes y alineadas con sus propios valores. Es posible que se perciba la necesidad de evaluar los vínculos y qué aspectos requieren ajustes para alcanzar la estabilidad.
El ingreso de Mercurio en Libra el día 10 favorece el diálogo, las negociaciones y la capacidad de encontrar puntos de acuerdo dentro de las relaciones. Ese mismo día, Venus entra en Escorpio, una posición que intensifica las emociones y lleva a vivir el amor con mayor profundidad. Potencia la pasión y el compromiso verdadero, lo que podría resultar un tanto fuerte para algunos.
El día 10 comienza la retrogradación de Urano, lo que puede generar cambios inesperados o replanteos en áreas afectivas. La Luna nueva en Virgo del martes 11 crea la oportunidad de comenzar una nueva etapa sentimental basada en la claridad y el realismo. El Sol entra en Libra el 23, un tránsito que pone el foco en las asociaciones, el equilibrio y la cooperación.
Uno de los movimientos más importantes es la luna llena en Aries del 26. Este tránsito marca un momento de culminaciones y revelaciones emocionales. Dos días más tarde, Marte entra en Leo aportando valentía para expresar sentimientos. El mes concluye con el arribo de Mercurio a Escorpio el 30, lo que favorece las conversaciones profundas.
A continuación, cómo afecta la energía astrológica de septiembre a cada signo del Zodíaco en el amor.
Aries
El carnero atraviesa un período que le invita a observar sus relaciones antes de actuar. Se trata de controlar sus impulsos y sus pensamientos intrusivos. La Luna llena en su constelación a finales de mes trae mayor calma y estabilidad. Este tránsito podría traer definiciones o revelaciones que contribuirían con la toma de decisiones que fueron postergadas por mucho tiempo.
Tauro
Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en septiembre una oportunidad para fortalecer relaciones importantes. Venus en Escorpio activa el sector vinculado a las asociaciones y favorece compromisos más profundos. La Luna nueva en Virgo ayuda a renovar ilusiones y recuperar la confianza en el amor. Neptuno retrógrado les invita a diferenciar entre expectativas idealizadas y situaciones que realmente pueden prosperar.
Géminis
Las personas de Géminis vivirán semanas donde la comunicación se convierte en la herramienta principal para mejorar sus vínculos. Mercurio entrando en Libra favorece conversaciones sinceras y acuerdos que parecían difíciles de alcanzar. Septiembre le requiere abrir su cabeza para aceptar cambios y nuevas realidades que podrían ser positivos a largo plazo.
Cáncer
Los nacidos bajo este signo del elemento Agua comienzan un período de gran intensidad emocional. Venus en Escorpio favorece el romance, la conexión profunda y las experiencias sentimentales transformadoras. Esto puede generar mucha susceptibilidad y fuerza a la hora de procesar lo que sucede en su interior. La clave del mes radica en aprovechar su apertura para generar dinámicas honestas sin perderse en el miedo o incertidumbre.
Leo
El signo del león comienza septiembre enfocado en construir estabilidad emocional. Los tránsitos de Venus crean conversaciones profundas dentro de la pareja o con personas importantes de su entorno. Marte aumentará su confianza, magnetismo y deseo de tomar la iniciativa. Es hora de tomar decisiones relacionadas con el futuro sentimental y dejar atrás dudas persistentes.
Virgo
Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra protagonizan una etapa significativa gracias a la Luna nueva en su signo. Este evento favorece nuevos los nuevos comienzos, reconciliaciones o decisiones destinadas a mejorar la calidad de sus relaciones. Mercurio en Libra facilita el diálogo constructivo. Es momento de revisar compromisos y comprender qué vínculos merecen una inversión emocional más profunda.
Libra
Previo a su temporada, la balanza percibe ciertos nervios y ansiedad. El ingreso de Mercurio a su constelación mejora su comunicación y fortalece el atractivo personal. Esto podría contribuir con la confirmación de encuentros importantes o la toma de compromisos a largo plazo.
Escorpio
Las personas de Escorpio viven uno de los períodos más intensos del mes gracias al ingreso de Venus en su constelación. Este tránsito potencia su magnetismo, la pasión y la capacidad de generar conexiones profundas. Sin embargo, deberán tener cuidado con el manejo de su energía y la manera en la que expresan sus deseos y necesidades en el amor.
Sagitario
Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego atraviesan semanas que les invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre independencia y compromiso. Puede que tengan una mirada más introspectiva respecto a los sentimientos. Si logran comprender las nuevas oportunidades en sus reflexiones, podrán vivir días con entusiasmo y claridad para tomar decisiones importantes.
Capricornio
Honestidad y responsabilidad emocional son los aspectos principales de septiembre para el signo de la cabra. Podrán gozar del inicio de proyectos compartidos y conversaciones constructivas con sus personas de interés. Es momento de confiar en quienes merecen su tiempo y correspondan a sus esfuerzos.
Acuario
Las personas de Acuario serán invitadas a revisar sus patrones de comportamiento y formas de vincularse con otros. Venus en Escorpio favorece encuentros intensos y conversaciones profundas, pero podrían verse afectaos por ciertas noticias o revelaciones repentinas.
Piscis
El signo de los peces comienza este mes con una sensibilidad elevada. Son semanas para disfrutar del romance y dejarse llevar por su intuición. Su sentido de empatía y conectar con otros, les ayudará a conocer gente nueva o afianzar sus vínculos existentes. La Luna nueva en Virgo impulsa nuevos acuerdos sentimentales, por lo que es importante que mantengan una conversación fluida.
|Signo
|Fechas
Aries
21 de marzo – 19 de abril
Tauro
20 de abril – 20 de mayo
Géminis
21 de mayo – 20 de junio
Cáncer
21 de junio – 22 de julio
Leo
23 de julio – 22 de agosto
Virgo
23 de agosto – 22 de septiembre
Libra
23 de septiembre – 22 de octubre
Escorpio
23 de octubre – 21 de noviembre
Sagitario
22 de noviembre – 21 de diciembre
Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero
Acuario
20 de enero – 18 de febrero
Piscis
19 de febrero – 20 de marzo