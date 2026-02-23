Horóscopo de Cáncer de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Transitará un día con muchos altibajos. En caso que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el lunes 23 de febrero

Amor: Si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir juntos en la misma casa.

Riqueza: Concéntrese en todas sus tareas que tiene pendiente hace días. Será una jornada optima para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.

Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.

Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.

Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.

