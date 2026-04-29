Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el miércoles 29 de abril

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Sepa que teniendo Júpiter en su signo, lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. Aproveche esta buena energía.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |