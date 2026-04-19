Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 19 de abril de 2026

Tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En esta jornada procure estar alerta, ya que usted es una persona muy impulsiva.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 19 de abril

Amor: No se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. Sepa que la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora.

Riqueza: Podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene.

Bienestar: Deje de seguir posponiendo el cuidado de su salud. Aproveche en las mañana para poder hacer ejercicios al aire libre. Salga a caminar solo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Quedándose en su casa, sepa que encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este ultimo tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |