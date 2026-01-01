Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 1 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 1 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá muy molesto. Cálmese, mañana será un día diferente.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 1 de enero
Amor: Sepa que podrá afianzar aun más su vínculo, si le detalla a su pareja que le gusta y que le desagrada de ella. Mantenga un dialogo más activo con su alma gemela.
Riqueza: Deje ser tan obstinado en la vida. Si no hace las cosas como realmente debe ser, sepa que podría llegar a tener inconvenientes con los objetivos que se proponga.
Bienestar: Sera una etapa ideal para tomar las riendas de su mal humor y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría acarrearle un problema de salud.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Sepa que no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas.
Amor: Momento para pensar más en si mismo. Si se encuentra sin pareja, espere a que aparezca esa persona exacta y que lo haga feliz en el amor. No se apure.
Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.
Bienestar: Busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Si no lo hace, podría sufrir una crisis emocional y física.
Otras predicciones para hoy
