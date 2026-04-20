Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 20 de abril

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En esta jornada procure estar alerta, ya que usted es una persona muy impulsiva.

Amor: No se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. Sepa que la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora.

Riqueza: Podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene.

Bienestar: Deje de seguir posponiendo el cuidado de su salud. Aproveche en las mañana para poder hacer ejercicios al aire libre. Salga a caminar solo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |