Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 5 de enero de 2026

Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 5 de enero

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.

Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |