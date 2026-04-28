Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 28 de abril de 2026

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 28 de abril

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. Sea más permisivo.

Amor: Después de tantos año de convivencia, evite que la chispa del amor se apague. Hagan alguna actividad fuera de lo habitual y no caiga en la rutina con su pareja.

Riqueza: Ponga mucha atención, ya que algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas. Hoy este más atento que nunca.

Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |