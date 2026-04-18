Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 18 de abril

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Quedándose en su casa, sepa que encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este ultimo tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojarse tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |