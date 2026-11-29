Para este domingo 29 de noviembre, las predicciones para Capricornio sugieren que es un momento ideal para dejar de lado la indiferencia y enfocarte en las relaciones que realmente importan. Si sentís que tu pareja está a la defensiva, no temas abrir una instancia de diálogo honesto que permita sanar heridas del pasado y fortalecer el amor. Por otra parte, las recomendaciones astrológicas indican que la clave de tu bienestar está en saber poner límites a tus obligaciones laborales: desconectá a tiempo y reservá la tarde para compartir un café con amigos, ya que esos momentos de calidez serán fundamentales para tu equilibrio emocional. Consultá este horóscopo del zodiaco para transitar el día con mayor claridad y armonía en tu vida personal y social.

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 29 de noviembre

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Amor: Tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento más indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su alma gemela.

Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |