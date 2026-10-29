Horóscopo de Capricornio jueves 29 de octubre: decidí con firmeza

En este jueves 29 de octubre, los nacidos bajo el signo de Capricornio cuentan con una energía renovada para avanzar en sus metas. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, tu confianza será el motor principal para resolver situaciones en el ámbito del dinero y el trabajo con total éxito. En el plano del amor, la clave estará en mantener la serenidad frente a tu pareja para superar cualquier diferencia, mientras que en lo referente al bienestar y la salud, deberás prestar especial atención a tu alimentación para evitar molestias innecesarias en tu organismo. Aprovechá esta etapa del zodiaco para liderar tus proyectos con la determinación que te caracteriza.

Será una fase optima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 29 de octubre

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Gracias a su seguridad, hoy podrá tomar todas las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Bienestar: Sea conciente con la alimentación que esta teniendo últimamente en su vida. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Comprenda que fortaleciendo el entusiasmo y la confianza pronto se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los objetivos que emprenda.

Amor: Rompa con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. De esta forma, se sentirá mas relajado y acompañado por la gente que lo quiere.

Riqueza: Sepa que debe solucionar con lucidez todas las situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales que serán muy positivas.

Bienestar: No se enfrente de manera brusca y sin razón con la gente que lo rodea. Procure apartarse de ciertas situaciones donde pueda surgir violencia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |